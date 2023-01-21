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НовостиПроисшествия21 января 2023 8:02

В Воронежской области легковушка после столкновения влетела в столб

Пострадал водитель
Евгения ФРОЛОВА
Фото регионального главка МВД

Фото регионального главка МВД

Фото: Предоставлено "КП"

Авария произошла в Борисоглебске примерно в 07:34 20 января. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог столкнулись две отечественных легковушки. В итоге одна из них снесла опору ЛЭП, пострадал водитель. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, на перекрестке улиц Павловского и Карла Маркса 26-летняя местная жительница на ВАЗ-21124 двигалась по второстепенной дороге. Она не предоставила преимущество и столкнулась с автомобилем ВАЗ-21074, которой управлял 61-летний местный житель. Мужчина ехал по главной дороге.

В результате ВАЗ-21074 по инерции задел «Рено Логан», а после наехал на опору ЛЭП. Водитель отечественной легковушки попал в больницу. Полиция устанавливает причины аварии.