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НовостиСпорт20 января 2023 17:06

Гандбольный клуб «Воронеж» добился победы в Белгороде

Наибольший вклад в гостевой успех внес Евгений Грибков (восемь очков)
Алексей СЕРГУНИН
Сегодняшняя победа - десятая для ГК "Воронеж" в этом чемпионате. Фото со страницы ГК "Воронеж" в VK.

Сегодняшняя победа - десятая для ГК "Воронеж" в этом чемпионате. Фото со страницы ГК "Воронеж" в VK.

Сегодня, 20 января, в Белгороде состоялся матч чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд. Местный «Технолог-Спартак» принимал ГК «Воронеж». Уже после первого тайма наши парни добились ощутимого перевеса – 19:13. Да и после перерыва они не сбавили оборотов – 17:14 и итоговые 36:27. В ТОП результативных игроков воронежцев вошли - Евгений Грибков (восемь очков), Никита Филев (семь), Руфат Мухтаров (четыре) и Даниил Зорин (три).

После сегодняшней победы подопечные Алексея Доронкина идут на втором месте с 21 очком. Лидирует волгоградский «Каустик» (24). Правда, воронежцы провели на три игры меньше. Теперь завтра, 21 января, в Белгороде состоится повторный матч. Начало в 13:00.