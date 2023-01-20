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НовостиОбщество20 января 2023 15:56

Воронежская область вошла в число лидеров России по строительству жилья и созданию комфортной среды

Об этом сообщила сенатор Галина Карелова
Алексей СЕРГУНИН

2022-й год завершился с рекордными объемами строительства в стране, и высокими показателями Воронежской области в частности. Об этом в своем телеграм-канале написала заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова.

За год введено 101,5 млн кв. м жилья, уложено 173 млн кв. м дорожного покрытия – всего отремонтировано 30 тыс. км дорог, построено и реконструировано 1,6 тыс. км.

По предварительным итогам мониторинга Правительства РФ за 2022 год, Воронежская область оказалась среди лидеров по программам регионального развития.

- Отмечу эффективность взаимодействия руководства Воронежской области с федеральным центром по данному вопросу, - уточнила Галина Николаевна.