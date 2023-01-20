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НовостиОбщество20 января 2023 15:45

В правительстве области обещали не допустить закрытия воронежского экоцентра «Собиратор»

Популярный проект оказался на грани банкротства из-за отсутствия финансирования
Ирина КАЗАНИНА
Фото со страницы экоцентра "Собиратор" в соцсети "ВК"

Фото со страницы экоцентра "Собиратор" в соцсети "ВК"

Фото: Предоставлено

Воронежцы всерьез обеспокоены судьбой популярных в городе общественных проектов по сбору вторничных материалов экоцентр «Собиратор» и «Экодвор». Оба оказались на грани закрытия из-за отсутствия финансирования. Не оправдались и надежды на получение гранта.

Между тем в департаменте ЖКХ и энергетики области рассказали, что в курсе проблемы и готовы поддержать общественников.

- Оба проекта очень полезны и уникальны для города, - говорит глава ведомства Максим Зацепин. – Например, «Собиратор» помимо сбора вторичного сырья проводит огромную разъяснительную и образовательную работу с горожанами. Мы настроены найти варианты их финансирования и не позволим закрыться.