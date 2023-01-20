Глава департамента ЖКХ рассказал о причинах перебоев с водой у воронежцев

С проблемами столкнулись на улицах Машиностроителей, Торпедо, Пешестрелецкая. Фото: из архива «КП»

В последние дни жители целых кварталов в Воронеже начали жаловаться на резкое снижение напора воды в кранах. С проблемами столкнулись на улицах Машиностроителей, Торпедо, Пешестрелецкая. Напор в кранах днем здесь настолько плох, что в квартирах не работают подогревающие воду колонки. А ночью вода попадает совершенно. Первоначально в «РВК-Воронеж» объясняли, что причина кроется в аварии на водопроводе. Однако ремонт сетей провели, а ситуация существенно не улучшилась. Наконец, коммунальщики признались, что корень проблемы в нехватке мощностей водоподъемной станции.

- Надо работать с уже имеющимися скважинами, а не бурить новые, - убежден глава департамента ЖКХ и энергетики области Максим Зацепин. – Работать с аварийными участками, где наблюдается падение напора. Скорее всего, проблема кроется в самой системе водоснабжения. Мы в апреле собираемся встретиться с представителями мэрии и концессионера, провести работу над ошибками, поделиться планами для изменения ситуации. Для нас сейчас это первоочередная задача.

Максим Зацепин отметил, что в городе в последнее время обострились проблемы водоснабжения и канализации, участились аварии. По мнению руководителя ведомства, в ближайшие годы необходимо сделать упор на ремонт магистральных сетей. Например, на сегодня остро стоит вопрос о состоянии коллектора вдоль Московского проспекта в районе сити-парка «Град», где идет активная застройка кварталов, а водопроводная линия 70-х годов прошлого века.