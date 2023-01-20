В Воронежской области запретили использовать беспилотники

Сегодня, 20 января, состоялось заседание оперштаба региона по вопросам СВО.

- Хочу сказать спасибо всем ответственным за свои направления: несмотря на близость Воронежской области к зоне проведения спецоперации, нам удалось сохранить стабильность, не допустить крупных провокаций и вместе с этим сохранить нормальную работу экономики, - написал в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

По словам главы региона, поддержка СВО со стороны Воронежской области продолжится.

- Как уже и рассказывал, деньги на это есть в наших резервах, поэтому помощь состоится без ущерба тем обязательствам, которые есть у облправительства перед воронежцами.

Также было принято решение запретить полёты над территорией региона беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения. Их смогут использовать только отдельные органы власти, а также силовые структуры.

- Понимаю, что у ряда бизнес-структур часть процессов заточены под использование дронов. Поэтому будем принимать обращения компаний и предприятий с просьбами использовать БПЛА в мирных целях. И, если такие обращения будут обоснованными, будем выдавать разрешения в индивидуальном порядке, - уточнил Александр Викторович.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронежской области военные могут сбивать частные квадрокоптеры за несогласованные полеты.