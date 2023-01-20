В Воронежской области изъяли 35 тысяч пачек контрафактных сигарет

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники отдела ЭБ и ПК ОМВД России по Павловскому району совместно с коллегами из регионального УФСБ России обнаружили склад с немаркированной табачной продукцией. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Незаконный бизнес организовал 35-летний житель Павловска. Злоумышленник наладил поставку табачных изделий российских и зарубежных марок, которые впоследствии планировал реализовывать оптом и в розницу из принадлежащего ему гаража.

- При обыске из гаражного помещения полицейские изъяли 35 тысяч пачек сигарет различных марок. Общая стоимость табачных изделий составила более трех миллионов рублей, - уточнила отметила Куликова.

В соответствии с частью 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ» злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.