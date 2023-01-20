Доверчивый воронежец взял в кредит 300 тысяч рублей и отдал их аферистам

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 19 января, в ОМВД России по Нововоронежу поступило заявление от 47-летнего местного жителя о том, что неизвестные похитили его деньги. Об этом информирует телеграм-канал региональной полиции.

Потерпевший пояснил, что 18 января ему на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина сообщил, что неустановленные лица пытаются получить доступ к банковскому счету потерпевшего и оформить на него потребительские кредиты и впоследствии их похитить. Со слов злоумышленника, единственным способом противостоять угрозе являются срочные меры по опережению мошенников. Для этого необходимо оформить потребительские кредиты и перевести деньги на специальные счета, где они будут в безопасности до разрешения ситуации. При этом аферист любезно согласился помочь попавшему впросак жителю Воронежа.

Следуя инструкциям незнакомца, мужчина отправился в банк, где оформил на свое имя кредит на сумму 300 тысяч рублей. Все наличные средства через банкомат он перечислил на неизвестные ему счета. После этого он понял, что ничего не знает о местоположении своих средств и решил обратиться в полицию.

Всего же за минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрировано 12 мошенничеств и три кражи с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Общий ущерб составил около 1,2 млн рублей.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет. Важно сохранять осторожность при общении с неизвестными лицами, которые обращаются с различными предложениями о переводе денежных средств либо оказании каких-либо услуг.