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НовостиПроисшествия20 января 2023 12:24

Доверчивый воронежец взял в кредит 300 тысяч рублей и отдал их аферистам

Всего за минувшие сутки мошенники поживились 1,2 миллионами
Алексей СЕРГУНИН
Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 19 января, в ОМВД России по Нововоронежу поступило заявление от 47-летнего местного жителя о том, что неизвестные похитили его деньги. Об этом информирует телеграм-канал региональной полиции.

Потерпевший пояснил, что 18 января ему на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина сообщил, что неустановленные лица пытаются получить доступ к банковскому счету потерпевшего и оформить на него потребительские кредиты и впоследствии их похитить. Со слов злоумышленника, единственным способом противостоять угрозе являются срочные меры по опережению мошенников. Для этого необходимо оформить потребительские кредиты и перевести деньги на специальные счета, где они будут в безопасности до разрешения ситуации. При этом аферист любезно согласился помочь попавшему впросак жителю Воронежа.

Следуя инструкциям незнакомца, мужчина отправился в банк, где оформил на свое имя кредит на сумму 300 тысяч рублей. Все наличные средства через банкомат он перечислил на неизвестные ему счета. После этого он понял, что ничего не знает о местоположении своих средств и решил обратиться в полицию.

Всего же за минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрировано 12 мошенничеств и три кражи с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Общий ущерб составил около 1,2 млн рублей.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет. Важно сохранять осторожность при общении с неизвестными лицами, которые обращаются с различными предложениями о переводе денежных средств либо оказании каких-либо услуг.