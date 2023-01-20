Житель Воронежской области 59 раз нарушал ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции Хохольского района выявили злостного нарушителя ПДД. Фото из телеграм-канала региональной полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции Хохольского района на улице 50 лет Октября у дома № 42 в поселке Хохольский остановили автомобиль «Форд Фокус» под управлением 47-летнего жителя Новоусманского района. Об этом информирует телеграм-канала полиции Воронежской области.

При проверке данных водителя выяснилось, что мужчина совершил 59 нарушений правил дорожного движения РФ и своевременно не оплатил штрафы. На него инспекторы ДПС составили 31 протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ». Общая сумма неоплаченных штрафов составила 41 500 рублей.