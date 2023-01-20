У Воронежского концертного зала появился новый директор

Юрий Смышников. Фото из телеграм-канала департамента культуры Воронежской области.

Сегодня, 20 января, заслуженный артист Воронежской области Юрий Смышников назначен директором Воронежского концертного зала. Об этом сообщает телеграм-канал регионального департамента культуры. Юрий Анатольевич - выпускник Воронежской государственной академии искусств, артист Воронежского государственного академического театра драмы им. А. Кольцова с 1996 года.

Руководитель департамента культуры Мария Мазур представила коллективу ВКЗ нового директора:

- Юрий Анатольевич знает специфику работы в театрально-концертных учреждениях. Уверена, его опыт и знания позволят выполнить задачи, стоящие перед коллективом Воронежского концертного зала – одного из наиболее посещаемых учреждений культуры региона.

Напомним, что с июля 2020 по июль 2022 года ВКЗ возглавлял Михаил Носырев, а последние шесть месяцев обязанности директора временно исполняла заместитель Носырева Светлана Полещук.