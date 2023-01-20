В Воронеже задержали афериста из Белгорода, продававшего несуществующие автомобильные колеса

В дежурную часть отделения МВД России по Каменскому району обратился 51-летний житель райцентра, который сообщил, что неизвестный обманным путем завладел его деньгами в размере 105 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Стражи порядка выяснили, что потерпевший решил приобрести комплект колес для принадлежащего ему большегруза. Отыскав на сайте бесплатных объявлений подходящий вариант, мужчина по телефону связался с продавцом. В ходе разговора стороны договорились, что покупатель вносит полную стоимость, а продавец сразу после оплаты высылает товар по указанному адресу. Житель Каменки перевел требуемую сумму, но комплект колес так и не получил. Сначала подозреваемый придумывал различные отговорки, будто почтовое отделение не работает или ссылался на плохое самочувствие, а затем попросту перестал выходить на связь.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения МВД России по Каменскому району установили личность и местонахождение подозреваемого. Злоумышленник был задержан в Белгороде по месту проживания. В соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» аферисту грозит до пяти лет лишения свободы.