Директор Воронежского областного художественного музея им. И.Н. Крамского избавилась от приставки «и.о.»

Юлия Зайченко исполняла обязанности директора с апреля 2022 года. Фото из телеграм-канала правительства Воронежской области.

20 января Юлия Зайченко стала директором Воронежского областного художественного музея им. И.Н. Крамского. Об этом информирует телеграм-канал регионального департамента культуры. Руководитель департамента культуры Воронежской области Мария Мазур прокомментировала это назначение:

- Юлия Николаевна исполняла обязанности директора с апреля прошлого года. За это время она зарекомендовала себя как руководитель, сочетающий в себе профессиональные компетенции с административными навыками. Несомненно, под её руководством коллектив музея Крамского сможет выйти на новый профессиональный уровень.

Как известно, в этом году ВОХМ им. И.Н. Крамского празднует 90 лет со дня образования. В рамках юбилейного года запланирована масштабная программа.