В Воронежской области столкнулись два «КамАЗа»: погиб один человек

Водитель не учел скорость движения с конкретными дорожными и погодными условиями, из-за чего прицеп вынесло на полосу встречного движения. Фото из телеграм-канала региональной полиции.

По предварительным данным, вчера, 19 января, около 20:25 на 415 км автодороги «Курск-Саратов» 65-летний воронежец, управляя автомобилем «КамАЗ» с прицепом, не учел скорость движения с конкретными дорожными и погодными условиями, из-за чего прицеп вынесло на полосу встречного движения. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Произошло столкновение прицепа с движущимся во встречном направлении «КамАЗом» с прицепом под управлением 55-летнего жителя Волгоградской области. В результате ДТП 55-летний водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронежской области в столкновении «Дэу Нексии» и «Гранты» пострадали два человека.