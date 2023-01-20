В Воронеже будут судить жителя Краснодарского края, планировавшего сбыть почти два килограмма наркотиков

Заместитель прокурора области Геннадий Буслаев утвердил обвинительное заключение по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Об этом информирует телеграм-канал регионального ведомства.

По версии следствия, в ноябре 2022 года на 515 километре автодороги М4 «Дон» в Левобережном районе сотрудники УФСБ России по Воронежской области остановили легковой автомобиль под управлением обвиняемого. При досмотре у него обнаружили и изъяли наркотическое средство - мефедрон весом около двух килограммов. Наркотики 27-летний мужчина перевозил с территории Московской области и планировал сбыть в Краснодарском крае.

Уголовное дело направлено в Левобережный районный суд Воронежа. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям – до восьми лет тюрьмы.