В аварии с двумя «КамАЗами» на воронежской трассе погиб 55-летний водитель

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

19 января около 20.25 на дороге «Курск-Саратов» в Грибановском районе Воронежской области произошло ДТП с двумя грузовиками. По предварительной информации ГУ МВД, 65-летний воронежец на автомобиле «КамАЗ» с прицепом, не учел скорость движения в сложных дорожных условиях, из-за чего прицеп занесло на полосу встречного движения, где в этот момент ехал на другом «КамАЗе» 55-летний житель Волгоградской области.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 55-летний водитель второго грузовика от полученных травм скончался на месте, - сообщили в пресс-службе полиции.

По факту ДТП ведомство организовало поверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.