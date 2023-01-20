В Воронеже и области временно приостановят телерадиовещание

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В связи с профилактическими работами Воронежского филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ» 23 января будут выключены передатчики, транслирующие цифровое и аналоговое телевидение, а также радиопрограммы. Период отключения продлится с 2.00 до 11.00. В зону попадут станций Воронежа, Боброва, Борисоглебска, Богучара и Россоши.

В Воронеже перестанут транслировать цифровые пакты РТРС-1 и РТРС-2 (20 бесплатных общедоступных телеканалов), а также 19 радиопрограмм в FM-диапазоне (Вести FM, Дети FM, Ди FM, Дорожное радио, Европа Плюс, Маяк, Мелодия-Воронеж, Новое радио, Радио «Комсомольская правда», Радио 7 на 7 холмах, Радио NRJ, Радио Благовестие, Радио Губерния, Радио России, Радио Ударная волна_РАДИО-ЛЮБОВЬ, Радиоканал МИР, Ретро ФМ, Русский хит, Русское Радио) и трех аналоговых телеканалов (Ю ТВ, «Солнце» и «Суббота!»).