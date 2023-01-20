Воронежцы насчитали более 800 зимующих в городе уток

Фото городского управления экологии Фото: Предоставлено

В Воронеже подвели предварительные итоги Всероссийской акции по подсчету зимующих водоплавающих птиц «Серая шейка». На сегодня об участии заявили 26 человек, однако данные наблюдений за зимующими водоплавающими птицами будут приниматься ещё в течение недели.

Чаще всего горожане наблюдали уток в Центральном парке. Днем там на озере насчитывали от 120 до 200 крякв, ближе к вечеру — до 300.

Однако самым массовым местом зимовки водоплавающих птиц оказалась полынья возле стока Левобережных очистных сооружений. Здесь наблюдатели зафиксировали 530 крякв, 4 лысухи, 3 серые цапли, 1 чайку-хохотунью.

К акции присоединились и жители области. Например, в Павловске на Дону заметили полынью с двумя кряквами и даже пару краснокнижников РФ — орланов-белохвостов. Участник из села Евстратовка Россошанского района обнаружил в Чёрной Калитве 7 зимующих крякв.