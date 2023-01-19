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НовостиСпорт19 января 2023 18:50

Воронежский «Буран» проиграл «Ладе» из Тольятти

«Ураганные» провалили два первых периода, в третьем встрепенулись, но было уже поздно
Юрий КОЗЛОВ
Владислав Червоненко только что забросил вторую шайбу "Лады" после отличного паса.

Владислав Червоненко только что забросил вторую шайбу "Лады" после отличного паса.

Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

В первом периоде матч с командой, замыкающей первую шестерку ВХЛ («Буран», напомним, прочно осел на 25 месте), был достаточно равным. Пока на исходе 17 минуте Вадим Щегольков с неудобной руки не поразил верхний угол ворот Андрея Макарова – 0:1.

Во втором периоде гости развили свой успех. На 30 минуте после отличного паса Владислав Червоненко четко завершил комбинацию – 0:2. А на 38-й Георгий Бусаров реализовал большинство. Похоже, с его броском Макаров мог бы справиться, шайба прошла под вратарем «ураганных» – 0:3.

Третий период получился более удачным для хозяев. На 54 минуте отличный бросок удался в большинстве Дмитрию Огурцову – 1:3. Очередное снятие вратаря, и игра в формате 6 на 5 принесла «Бурану» только еще одну пропущенную шайбу. Вадим Хлопотов находился совсем рядом с пустой сеткой и промазать просто не мог – 1:4. За восемь секунд до сирены сплоховавший вратарь гостей Александр Трушков позволил вполне берущемуся броску Даниила Мельникова превратиться в гол – 2:4.

У «Бурана» после 40 матчей остается 20 очков и 25 место. Позади только еще более безнадежный ангарский «Ермак». У сибиряков после 40 игр 15 очков.

Впереди у «Бурана» еще одна домашняя игра – на этот раз с «АКМ» из Тульской области. Будущие соперники идут на 11 месте. После 42 игр у туляков 50 очков – в 2,5 раза больше, чем у «ураганных». Матч пройдет 21 января, начнется он в 17.00.