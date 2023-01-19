Воронежский «Буран» проиграл «Ладе» из Тольятти

Владислав Червоненко только что забросил вторую шайбу "Лады" после отличного паса. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

В первом периоде матч с командой, замыкающей первую шестерку ВХЛ («Буран», напомним, прочно осел на 25 месте), был достаточно равным. Пока на исходе 17 минуте Вадим Щегольков с неудобной руки не поразил верхний угол ворот Андрея Макарова – 0:1.

Во втором периоде гости развили свой успех. На 30 минуте после отличного паса Владислав Червоненко четко завершил комбинацию – 0:2. А на 38-й Георгий Бусаров реализовал большинство. Похоже, с его броском Макаров мог бы справиться, шайба прошла под вратарем «ураганных» – 0:3.

Третий период получился более удачным для хозяев. На 54 минуте отличный бросок удался в большинстве Дмитрию Огурцову – 1:3. Очередное снятие вратаря, и игра в формате 6 на 5 принесла «Бурану» только еще одну пропущенную шайбу. Вадим Хлопотов находился совсем рядом с пустой сеткой и промазать просто не мог – 1:4. За восемь секунд до сирены сплоховавший вратарь гостей Александр Трушков позволил вполне берущемуся броску Даниила Мельникова превратиться в гол – 2:4.

У «Бурана» после 40 матчей остается 20 очков и 25 место. Позади только еще более безнадежный ангарский «Ермак». У сибиряков после 40 игр 15 очков.

Впереди у «Бурана» еще одна домашняя игра – на этот раз с «АКМ» из Тульской области. Будущие соперники идут на 11 месте. После 42 игр у туляков 50 очков – в 2,5 раза больше, чем у «ураганных». Матч пройдет 21 января, начнется он в 17.00.