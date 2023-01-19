В Воронеже на площади Ленина оставят новогодние украшения до 29 января

Новогоднее оформление площади Ленина сохранят почти до конца января. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В Воронеже решили срок продлить срок пребывания площади Ленина в праздничном новогоднем убранстве. Ранее демонтаж всех установленных конструкций планировали начать 20 января. Однако в связи с повышенным спросом со стороны горожан – за новогодние каникулы площадь посетили более 260 тысяч человек – приняли решение оставить элементы новогоднего оформления до 29 января. А 30 января начнется их разборка и транспортировка к месту хранения.

Сотрудники частного охранного предприятия ежедневно будут обходить и осматривать территорию, периметр площади останется огражден турникетами. Продолжат работать и аттракционы - большие качели и горка.