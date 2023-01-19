Под Воронежем автоинспекторы починили водителю его сломавшуюся «ГАЗель»

Автоинспекторы быстро разобрались в причинах неполадки и исправили ее. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Утром в среду, 18 января, в поселке Панино автоинспекторы помогли водителю, попавшему в неприятную ситуацию. Майор Дмитрий Ромадин и старший лейтенант Максим Апевалов на 286 километре дороги Курск-Воронеж заметили на обочине ГАЗ-27851 с включенной аварийной сигнализацией. Рядом стоял шофер и пытался выяснить причину неисправности машины.

Подъехавшим на помощь полицейским 37-летний местный житель рассказал, что ехал по рабочим вопросам. Вдруг в машине закипела охлаждающая жидкость, пришлось остановиться.

- Автоинспекторы смогли установить причину неисправности и самостоятельно устранили ее. Шоферу удалось запустить двигатель машины, после чего он смог продолжить движение. Водитель поблагодарил выручивших его сотрудников ГИБДД, - сообщили в региональном ГУ МВД.