В Воронежской области военные могут сбивать частные квадрокоптеры за несогласованные полеты

Этот квадрокоптер в отличие от разбитого им стекла на вид остался почти целым. Фото: кадр с видео

Военные имеют право сбивать частные квадрокоптеры, если на их полеты не оформлены разрешения. Об этом сообщил источник «КП-Воронеж» в силовых структурах.

Вопрос по поводу правил полетов таких аппаратов возник после ЧП, случившегося 11 января на трассе «Дон». Там в фуру «Вольво» врезался квадрокоптер и разбил лобовое стекло. Водителя получил порезы лица и рук осколками. Сразу стало интересно, а если бы это был украинский квадрокоптер со взрывчаткой? И как их отличать от частных аппаратов?

Так вот, нас успокоили. Оказывается, на данный момент на полеты частных квадрокоптеров надо брать разрешения сразу в двух ведомствах – в Росавиации и в Министерстве обороны. А если некий субъект их не получил и все же запустил свой дорогущий летательный аппарат, он, как говорится, становится законной целью для наших военных. И при его уничтожении или повреждении никто компенсацию выплачивать не будет.