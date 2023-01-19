В Воронеже мошенники украли у пенсионерки 1,8 млн рублей

Два дня подряд мошенникам выпадает особенно крупный куш. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

63-летняя жительница Железнодорожного района стала новой жертвой мошенников. Ей позвонил незнакомец, представившийся специалистом банковской организации. Он заявил, что сбережения женщины могут быть похищены некими злоумышленниками. И для надежности надо перевести деньги на «безопасные» счета. Операцию якобы будут проводить под контролем полиции.

Для пущей убедительности вскоре пенсионерке позвонил еще один аферист, заявивший, что он – полицейский. Он, конечно, подтвердил слова своего приятеля.

Вначале пожилая женщина перевела мошенникам около 700 тысяч рублей. Но затем аферисты убедили ее защититься от нежелательных кредитов, которые могут взять преступники, оформив аналогичные кредитные заявки. Деньги потом, разумеется, следовало отправить на такие же «безопасные» счета. Мошенники «раскручивали» свою жертву около месяца и за это время выудили у нее 1,8 миллиона рублей. Только после этого пенсионерка поняла, что ее обманули, и пошла в полицию.

Такая сумма, украденная мошенниками, - далеко не рекорд. Напомним, 17 января аферисты убедили 84-летнего воронежца перевести им 3,4 миллиона рублей

- Всего 18 января в Воронежской области было десять похожих мошенничеств, а также три кражи с банковских карт. Нанесенный ущерб составил около трех миллионов рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Возбуждены уголовные дела, преступников разыскивают. Напоминаем, что настоящие сотрудники банка никогда не запрашивают персональные данные банковских карт, а также не предлагают провести сомнительные операции дистанционным путем, в том числе связанные с оформлением кредитов.

В полиции добавили:

- Ущерб, причиненный дистанционными мошенниками за 2022 год, составил 720 миллионов рублей. В 2021-м его сумма была чуть меньше - 706 млн.

Судя по началу 2023 года, к сожалению, есть все шансы, что аналогичная цифра по его итогам будет еще больше, чем в 2022-м.