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НовостиПроисшествия19 января 2023 9:48

Появилось видео задержания мужчины в Воронеже за экстремистское видео в Сети

34-летний стример уже был судим по аналогичной статье УК
Юрий КОЗЛОВ
Экстремист во время визита силовиков признал свою вину.

Экстремист во время визита силовиков признал свою вину.

Фото: кадр с видео

На сайте регионального управления Следственного комитета появилось видео задержания 34-летнего стримера за распространение экстремистского видео в Сети. К нему домой нагрянули сотрудники ФСБ и СК. Мужчину обыскали, просмотрели файлы на его компьютере. После чего он сказал несколько покаянных слов:

- На своем стрим-канале я говорил пьяный бред. Очень серьезный, и очень сильно за это раскаиваюсь.

По данным силовиков, задержанный мужчина на распространенном им видео негативно высказывался про российскую армию и о соотечественниках в целом. В 2014 и 2018 годах его уже привлекали к ответственности по той статье УК, по которой он будет отвечать и сейчас, карающей за призывы к ненависти или вражде с использованием интернета. Стримеру грозит от трех до шести лет лишения свободы.