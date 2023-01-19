В Воронеже из-за потепления закрыли 3 уличных катка

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже из-за потепления временно приостановила работу сеть уличных катков "Лед". Это ледовые уличные площадки в парке "Алые паруса" (ул. Арзамасская 4д), около парка "Дельфин" (ул.Переверткина, 7и), Комсомольском сквере (ул.Кольцовская, 68), а также на Центральной площади Новой Усмани.

Организаторы надеются, что к выходным придет морозная погода, чтобы в субботу ледовые площадки снова открылись.

- Уже в эту субботу мы возобновим свою работу! А еще - мы подготовили для вас бомбические выходные! - отметили организаторы.

Обещают развлекательную программу с уроками катания, выступлением лучших фигуристов города и области, мастер-классом от мастера спорта по фигурному катанию Ксении Говоровой, танцевальным флешмобом на коньках.