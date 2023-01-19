Воронежские энергетики из-за непогоды перешли на особый режим работы

Из-за непогоды, накрывшей регион, энергетики «Воронежэнерго» работают в режиме повышенной готовности к выполнению восстановительных работ.. Из-за ледяного дождя, а в некоторых районах области мокрого снега и ветра с порывами до 14 м/с возможно обледенение проводов контактной сети и их обрыв. Специалисты непрерывно мониторят оперативную и гидрометеорологическую обстановку на территории региона.

Как сообщили в ПАО "Россети - Центр", в Воронежской области к оперативному реагированию при неполадках готовы 249 бригад в составе 1178 энергетиков и 330 единиц техники.

- Специалисты оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала находятся 103 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 4,8 МВт, которые могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона, - отметили в ведомстве. - При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближайтесь к ним, а сообщите в энергокомпанию или отделение МЧС.

Сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в Воронеже из-за ледяного дождя приостановили движение троллейбусов