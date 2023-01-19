В Воронеже из-за ледяного дождя приостановили движение троллейбусов

фото мэрии Воронежа

Из-за ледяного дождя в Воронеже приостановили движение троллейбусов, об этом сообщили в мэрии Воронежа. Всему виной обледенение элементов контактной сети. Такое явление может привести к большим токопотерям и поломкам подвижного состава из-за постоянного перенапряжения.

- Машины не идут по маршрутам №№ 7, 11, 9. Планируется, что троллейбусы возобновят свою работу в ближайшее время, как только погодные условия улучшатся, - отметили в мэрии.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, из-за накрывшего город ледяного дождя все в Воронеже покрылось ледяным "стеклом