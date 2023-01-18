Воронежскому легкоатлету Константину Халтурину присвоили звание «Мастер спорта РФ»

Главный старт сезона для легкоатлетов с поражением опорно-двигательного аппарата проходил в июне прошлого года в Чебоксарах. В толкании ядра аннинский спортсмен Константин Халтурин занял второе место, выполнив норматив мастера спорта.

- Я и раньше его выполнял, - признался в интервью «КП» Константин. – Но на предыдущих соревнованиях не были соблюдены необходимые условия – было недостаточно много участников и представленных регионов. Но в Чебоксарах все получилось, и состав участников удовлетворял критериям.

На бумажную волокиту, связанную с подачей документов на присвоение звания «Мастер спорта РФ», ушло полгода.

- 29 декабря вышел соответствующий приказ на сайте Минспорта. Правда, удостоверение и значок я пока не получил, но видимо это произойдет позднее.

Впереди у Константина Халтурина зимний Кубок России, который стартует 6 февраля в Саранске. И хотя из-за операции, которую наш земляк перенес минувшей осенью, он пропустил три месяца тренировок, Костя не отчаивается, а наоборот, настроен решительно. Намерен тренироваться и обновлять рекорды.

СПРАВКА «КП»

Константин Халтурин выступает в двух дисциплинах легкой атлетики – в метании диска и в толкании ядра. В 2022-м году на открытом чемпионате Белоруссии он стал вторым в «диске» и третьим – в «ядре».