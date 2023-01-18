Воронежцам не разрешат в Крещение купаться в прудах в городских парках

Фото управления экологии Воронежа Фото: Предоставлено

В канун православного праздника Крещения Господня в управлении экологии напомнили воронежцам о недопустимости купания в искусственных водоемах парков и скверов. Это не только опасно для жизни, но и официально запрещено. К слову, в предыдущие годы горожане предпринимали такие попытки, отметили в мэрии. Поэтому предстоящей ночью у парковых прудов установят дежурство.

В администрации напомнили, что в городе официально рекомендованы к использованию для крещенских омовений 9 купелей. Все эти места обследованы и будут оборудованы раздевалками, пунктами обогрева и палатками с горячими напитками. Также во время ритуала будет организовано дежурство бригад скорой помощи, спасателей и сотрудников полиции.