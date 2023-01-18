В Воронеже выставленная на продажу часть Галереи Чижова подешевела на 247 млн рублей

В Воронеже выставленная на продажу часть многофункционального комплекса Центра Галереи Чижова подешевела на 247 млн рублей. Теперь ее стоимость составляет чуть больше 752 миллионов. В предложение входят десять этажей апартаментов, премиальный фитнес клуб и сертифицированная вертолетная площадка. Общая площадь продаваемых помещений – более 6,8 тыс. кв. м. Сообщение о продаже размещено на сайте бесплатных объявлений Avito.

Как известно, в ранее выставленных на продажу помещениях размещалась гостиница международной сети Sheraton. Сеть принадлежит компании Marriott, которая в прошлом году приняла решение приостановить всю операционную деятельность в России.