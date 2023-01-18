В Воронеже пособник мошенников, выдумывающих ДТП, сядет на полтора года

Пособник мошенников признал свою вину и на словах раскаялся. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В Железнодорожном районном суде вынесли приговор 25-летнему жителю Волгограда, ранее судимого за кражи. Его обвиняли по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские выяснили, что молодой человек в апреле 2022 года в мессенджере получил от неустановленных аферистов задание забрать деньги у 75-летней пенсионерки якобы для того, чтобы передать их дочери, попавшей в ДТП. Аварии на самом деле, конечно, не было. В коридоре многоэтажки по Ленинскому проспекту он получил от пожилой женщины 200 тысяч рублей. Из них 40 тысяч он оставил себе, а остальные перевел своим сообщникам.

Стражи порядка задержали 25-летнего волгоградца весной 2022 года в Сочи и доставили в Воронеж.

- Мужчина полностью признал свою вину и на словах раскаялся. Во время расследования он сидел в следственном изоляторе. Теперь же по приговору суда его переместят в колонию общего режима на полтора года, - сообщили в региональном ГУ МВД.