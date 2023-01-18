Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 января 2023 14:19

В Воронеже задержали ранее судимого за экстремизм 34-летнего мужчину

Он выложил в интернете видео с угрозой применения насилия
Алексей СЕРГУНИН

Следственные органы СК РФ по Воронежской области на основании материалов, предоставленных УФСБ России по региону, возбудили уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с угрозой применения насилия).

По предварительным данным, в январе этого года 34-летний воронежец разместил в интернете провокационную видеозапись. Она содержала высказывания, направленные на возбуждение ненависти в отношении группы лиц по признакам национальности, совершенные публично, с угрозой применения насилия.

Сегодня, 18 января, подозреваемый был задержан. На допросе он во всем сознался. Кстати, в 2014-м и 2018-м годах злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности по «экстремистской» статье 282 УК РФ. Тогда его оштрафовали и наказали условным сроком.

В настоящее время сотрудники СУ СК вместе с коллегами из УФСБ России по Воронежской области проводят следственные действия и оперативные мероприятия. Расследование уголовного продолжается.