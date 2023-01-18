Выделенные полосы на трех воронежских мостах станут доступны для всех автолюбителей

Начиная с 19 января, воронежские автолюбители смогут беспрепятственно ехать по выделенным полосам на ВоГРЭСовском, Чернавском и Северном мостах 23:00 до 6:00. Об этом сигнализируют знаки дополнительной информации (таблички), появившиеся сегодня над мостами. Об этом информирует телеграм-канал администрации областного центра.

Напомним, ранее такие знаки дополнительной информации были размещены на Московском проспекте и улице Плехановской. Сделано это, в первую очередь, для проведения уборки города, в которой периодически – для большей оперативности – помимо городской техники, задействуется и привлеченная.

Теперь в ночное время использовать выделенную полосу автомобилисты смогут не только для осуществления поворота (или выезда с прилегающих улиц), но и для движения по ней. Но осуществлять заезд на нее и выезд можно только в местах, обозначенных соответствующей разметкой (прерывистой линией).