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НовостиОбщество18 января 2023 13:06

Выделенные полосы на трех воронежских мостах станут доступны для всех автолюбителей

Правда, речь идет лишь о ночном времени
Алексей СЕРГУНИН

Начиная с 19 января, воронежские автолюбители смогут беспрепятственно ехать по выделенным полосам на ВоГРЭСовском, Чернавском и Северном мостах 23:00 до 6:00. Об этом сигнализируют знаки дополнительной информации (таблички), появившиеся сегодня над мостами. Об этом информирует телеграм-канал администрации областного центра.

Напомним, ранее такие знаки дополнительной информации были размещены на Московском проспекте и улице Плехановской. Сделано это, в первую очередь, для проведения уборки города, в которой периодически – для большей оперативности – помимо городской техники, задействуется и привлеченная.

Теперь в ночное время использовать выделенную полосу автомобилисты смогут не только для осуществления поворота (или выезда с прилегающих улиц), но и для движения по ней. Но осуществлять заезд на нее и выезд можно только в местах, обозначенных соответствующей разметкой (прерывистой линией).