В Грибановском районе Воронежской области умер последний фронтовик Великой Отечественной войны

Григорий Антонович Балтурин в свободное время писал картины. Фото: администрация Грибановского района ВКонтакте.

В Грибановском районе умер последний ветеран, участвовавший в сражениях Великой Отечественной войны. Григорию Антоновичу Балтурину шел 98 год. Печальное известие сообщили в районной администрации.

Григорий Балтурин родился 3 ноября 1925 года в станице Березовской Волгоградской области. На фронт ушел в 17 лет, был пулеметчиком. Участвовал в Балатонской и Венской наступательных операциях. В апреле 1945 года был тяжело ранен. За боевые отличия Григорий Антонович награжден орденами Красной Звезды, Славы, медалью «За отвагу».

После войны Григорий Балтурин занимался педагогической деятельностью и живописью. Окончил филологический факультет Борисоглебского педагогического университета. Был распределен в школу села Малые Алабухи — 1-е, где преподавал немецкий язык и рисование. В свободное время писал картины.

Последнего фронтовика района со всеми подобающими почестями похоронили на кладбище в селе Малые Алабухи-1-е в среду, 18 января.

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