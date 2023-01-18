Воронежский пенсионер передал мошенникам 3,4 миллиона рублей

17 января в Воронежской области зафиксированы пять краж с банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 17 января, в ОП № 5 УМВД России по Воронежу поступило заявление от 84-летнего местного жителя о том, что неизвестные путем обмана и злоупотреблением доверия похитили его деньги. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Потерпевший пояснил, что 11 января ему позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Мужчина сообщил, что аферисты пытаются получить доступ к банковскому счету потерпевшего. Чтобы не допустить этого, необходимо следовать указаниям сотрудника банка, который вскоре с ним свяжется.

Позже пенсионеру позвонил лже-сотрудник службы безопасности банка. Он рассказал, что пожилому мужчине необходимо срочно перевести деньги на более безопасные счета. Следуя его инструкциям, потерпевший направился в банк, где снял со своих вкладов 3,4 миллиона рублей. Затем в течение последующих двух дней доверчивый воронежец через банкомат несколькими операциями перевел всю сумму на различные счета.

Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрировано 21 мошенничество и пять краж с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Общий ущерб составил около девяти миллионов рублей.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы. Важно сохранять осторожность при общении с неизвестными лицами, которые обращаются с различными предложениями о переводе денег либо оказании каких-либо услуг.