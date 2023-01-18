Под Воронежем сгорел жилой дом

Пожар в селе Девица потушили через 35 минут после сообщения о нем. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

Во вторник, 17 января, около шести часов вечера в селе Девица Семилукского района загорелся дом на улице Ворошилова.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 17.59. На место ЧП выезжали 12 наших специалистов на трех машинах. Пожар потушили в 18.34. К тому моменту в жилом доме 6х8 метров сгорела и рухнула крыша на площади 15 «квадратов». Да и внутренние помещения сильно повреждены огнем. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.