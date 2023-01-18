В Воронеже пропал 70-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

Ориентировка волонтеров Фото: Предоставлено "КП"

Волонтеры объявили срочные поиски 70-летнего Николая Ермолаева. Пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи, приехал вместе с сестрой в воронежскую больницу из Павловска. Он внезапно исчез по дороге в медучреждение. Сестра его потеряла в районе Цирка 18 января. Об этом рассказали добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Николай Ермолаев, возможно, мог пойти по улице 20-летия октября в сторону Вогрэсовского моста. Волонтеры пояснили, что пенсионер не ориентируется в пространстве.

Рост мужчины – 160 см, худощавого телосложения. У него темно-русые волосы и серые глаза. Пенсионер был одет в темно-синюю куртку ниже бедра, синие джинсы, черные ботинки и черную шапку.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Николая Ермолаеыва, сообщите об этом в 112 или добровольцам по номеру 8-800-700-54-52.