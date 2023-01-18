Воронежский теннисист Илья Шершнев завоевал золото на домашнем всероссийском турнире

Дарья Харланова (слева) и Илья Шершнев. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Во всероссийском теннисном турнире (до 19 лет), проходившем в Воронеже, участвовали 40 спортсменов из 17 регионов страны. Местный спортсмен Илья Шершнев стал лучшим в смешанном разряде. По окончании соревнований Илья рассказал «КП» о минувших соревнованиях.

- В смешанном разряде моей партнершей была курянка Дарья Харланова. В решающем поединке мы обыграли Анастасию Акугинову (Элиста) и Михаила Волковича (Москва) - 4:6, 6:1, 10:6. К сожалению, я не смог в полную силу выступить в одиночном разряде. В первом круге травмировал кисть, из-за чего проиграл во втором круге своему земляку Глебу Терновому – 3:6, 3:6.

Сейчас Илья находится дома, залечивает повреждение.

- С Глебом я играл с болевыми ощущениями в колене (я его травмировал в самом начале календарного года) и с поврежденной кистью. Сейчас надеюсь восстановиться за неделю. Ближайший турнир, в котором я планирую принять участие, состоится в Рязани в третьей декаде февраля.