За хранение более девяти граммов марихуаны воронежцу дали условный срок

В начале июля 2022 года К. на территории Бобровского района обнаружил куст конопли. Он сорвал несколько листиков, поместил в спичечный коробок, который положил в карман шорт и стал при себе незаконно хранить для личного потребления без цели сбыта. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

Во время личного досмотра у К. нашли наркотическое средство - каннабис (марихуана), общая масса которого в высушенном состоянии составила 9,11 грамма, что является значительным размером.

В ходе судебного заседания К. полностью признал свою вину, раскаялся, с предъявленным обвинением согласился в полном объеме, поэтому дело было рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения. В итоге в соответствии с ч. 1 ст. 228 УК РФ мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.