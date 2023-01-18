В Воронеж привезли животных, конфискованных из мини-зоопарка

Фото - Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора

Заяц-русак и лебедь теперь будут жить в Воронежском зоопарке им. А.С. Попова. Их передали из тяжелых условий инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора. Об этом сотрудники ведомства сообщили на своей официальной странице во ВКонтакте.

Животных изъяли из мини-зоопарка, который располагался в селе Журавлино Курской области. Такое решение принял местный Октябрьский районный суд. Причина - плохие условия содержания птицы и грызуна. Их выявили инспекторы Росприроднадзора в ходе выездной проверки.

Также, как оказалось, у мини-зоопарка нет лицензии на содержание дикой живности. Лебедь и заяц приехали в столицу Черноземья 16 января.