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НовостиОбщество18 января 2023 7:58

В Воронеж привезли животных, конфискованных из мини-зоопарка

Лебедь и заяц-русак жили в плохих условиях
Евгения ФРОЛОВА
Фото - Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора

Фото - Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора

Заяц-русак и лебедь теперь будут жить в Воронежском зоопарке им. А.С. Попова. Их передали из тяжелых условий инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора. Об этом сотрудники ведомства сообщили на своей официальной странице во ВКонтакте.

Животных изъяли из мини-зоопарка, который располагался в селе Журавлино Курской области. Такое решение принял местный Октябрьский районный суд. Причина - плохие условия содержания птицы и грызуна. Их выявили инспекторы Росприроднадзора в ходе выездной проверки.

Также, как оказалось, у мини-зоопарка нет лицензии на содержание дикой живности. Лебедь и заяц приехали в столицу Черноземья 16 января.