В Воронежской области столкнулись две «Лады», две женщины попали в больницу

Одна из "Лад" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 17 января, в 15.05 в Богучарском районе на первом километре дороги «трасса «Дон»- Лебединка-Н.Никольское» случилась авария.

27-летний местный житель, руливший автомобилем ВАЗ-21150, ехал со стороны села Плесновка в направлении трассы «Дон». Он по неясным пока причинам вылетел на встречную полосу и врезался в «Ладу-Гранту», которой управлял 68-летний мужчина. В аварии получили травмы пассажирки водителя-пенсионера – одной женщине 64 года, другой – 82. Обеих на скорой отвезли в больницу. Водительского удостоверения при себе у 27-летнего мужчины не оказалось.

Дорога после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 17 января в Воронежской области случилось 117 ДТП, из них 81 - в Воронеже, 32 – на дорогах в районах, 4 - на федеральных трассах. В шести авариях получили травмы десять человек. Автоинспекторы задержали 13 пьяных водителей, - сообщили в региональном ГУ МВД.