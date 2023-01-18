Утром в среду Воронеж сковали пробки в 7 баллов

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронеже среда, 18 января, началась с утренних пробок в 7 баллов. Коллапс на дорогах вызван несколькими авариями. Судя по сервису «Яндекс.Пробки», ДТП зафиксированы в районе Остужевского кольца, где ведут ремонтные работы после коммунальной аварии и на Московском проспекте. Из-за последней движение в центр парализовано.

«Стоят» магистрали практически во всех районах города. Малиновым пестрят улицы 9 января, Брусилова, Димитрова и переулок Опытный. Затруднено движение с Чернавского моста на проспект Революции и возле вокзала «Воронеж Курский».

При этом синоптики прогнозируют на 18 января нулевую температуру. Также днем пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Скорость юго-восточного ветра — 8 — 13 м/с. Предупреждают о появлении гололеда и гололедицы. А в ночь на четверг, 19 января, похолодает до -2...-4 градусов.