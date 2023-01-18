В канун Крещения воронежский Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья купели и родники

Всего же в Воронежской области откроют более 120 мест для купания Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне Крещения специалисты регионального Роспотребнадзора проверили водоемы Воронежской области на предмет чистоты воды. Специалисты ведомства опубликовали результаты своих исследований 17 января.

Санврачи установили несоответствие гигиеническим нормативам воды из родников. По санитарно-химическим показателям предостерегли купаться:

- Россошанский район: родники у пруда Желоб села Екатериновка и урочища Кочержино в поселке Копенкина. Там найдено превышение по жесткости, содержанию нитратов и сульфатов;

- Кантемировский район: родник «Живой ключ» у села Новобелая. Также фиксируется превышение по жесткости в 1,03 раза и содержанию нитратов - в 1,4 раза;

- Семилукский район: родник села Перлевка, ул. Центральна, 57 г (превышение по содержанию нитратам в 3,2 раза, жесткости в 2,1 раза);

- Хохольский район: родник в р.п. Хохольский, район песчаного карьера (превышение по содержанию нитратов в 3,2 раза);

- Панинский район: родник в селе Красные Холмы (превышение по общей минерализации (сухой остаток) в 1,54 раза, жесткости общей - в 2,08 раза, сульфатам - в 1,71 раза);

- Аннинский район: родник в селе Березовка, ул. Комсомольская, д. 1а (превышение по содержанию нитратов в 1,6 раза);

В Воронеже санврачи посчитали опасными для здоровья:

- Родник «Подгоренский» на склоне к озеру «Круглое» (превышение по содержанию нитратов в 2,7 раза);

- Родник в селе Подгорное у озера «Круглое» Святого Тихона Чудотворца (превышение содержания нитратов в 2,9 раза),

- родник «Митрофановский» на улице С. Перовской, 96 (превышение содержания нитратов в 1,7 раза),

- родник в районе д. №18 по улице Берег реки Дон (превышение содержания нитратов в 1,04 раза).

По микробиологическим показателям не рекомендуют купаться:

- Семилукский район - родники у старого моста реки Девица г. Семилуки и в с. Перлевка, ул. Центральна, 57 г;

- Воронеж - родник на территории, прилегающей к ДОЛ «Маяк».

Что касается купелей, то не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям вода в Воронеже:

- водохранилище у Адмиралтейской площади (по показателю общие колиформные бактерии, кишечная палочка Escherichia coli);

- водохранилище в районе Успенского храма (по показателю общие колиформные бактерии);

- купель мужская и купель женская (из родника «Митрофановский» (по показателю общие колиформные бактерии, кишечная палочка).

А также купель в Перлевке признана непригодной из-за колиморфных бактерий.

Роспотребнадзор не рекомендовали использовать для питья воду из названных родников и воздержаться от купания в этих местах. Всего же в Воронежской области в 2023 году откроют более 120 мест для купания. Традиционно безопасность в Крещение будут обеспечивать спасатели и медики.