Воронежский «Буран» дома проиграл казанскому «Барсу»

Победным стал второй гол "Барса". Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Первый матч домашней серии с казанским «Барсом» выдался для «Бурана» крайне неудачным. В стартовом периоде на 10 минуте никто не помешал Даниле Макарову доехать до «пятачка», прицелиться и бросить в дальний угол – 0:1. А на 14-й после нескольких попыток поразить ворота Егора Вельмакина достигло цели добивание Нассера Субхи – 0:2.

Во втором периоде надежду хозяевам подарил точный бросок Александра Шипилова на 29 минуте, пролетевший вратарю «Барса» Вячеславу Пексе между ног. Голкипер казанцев мог и еще раз так пропустить, но спасла штанга. А в ответной атаке на 36 минуте после хорошей комбинации Максим Быков с убойной позиции удачно подставил клюшку – 1:3.

Заключительный период «похоронил» все надежды «Бурана» на очки. Сначала на 43 минуте Вельмакин, закрытый и своими, и чужими игроками, не смог отбить несложный бросок Аделя Булатова – 1:4. Егор после этого «ляпа» отправился на скамейку запасных. А вышедший на замену Андрей Макаров простоял тоже недолго. При численном преимуществе вместо него выпустили шестого полевого игрока. Шайбы, однако, забросить не удалось. Зато в формате 6 на 5 Быкову подарили выход на пустые ворота. Максим без труда оформил дубль – 1:5. Больше счет не менялся. Первое поражение «ураганных» в 2023 году, и сразу разгром. Получился почти полный реванш за крупную победу «Бурана» в Казани в первой половине сезона - 6:1.

«Буран» с 20 очками по-прежнему занимает 25 место. Впереди домашний матч с «Ладой» из Тольятти 19 января. Волжская команда сейчас идет на шестом месте с 42 очками. Так что шансов на успех у «ураганных» мало. Игра начнется в 19.00.