Житель Воронежской области набросился с ножом на участкового

Рашается вопрос о заключении подозреваеого под стражу Фото: из архива «КП»

В Воронежской области возбудили уголовное дело по факту насилия в отношении полицейского в связи с исполнением им своих обязанностей. Фигурантом по делу проходит 33-летний житель Острогожского района, сообщили в пресс-службе воронежского СУСКа.

По версии следствия, 16 января 2023 года участковый уполномоченный ОМВД России по Острогожскому району, находясь при исполнении служебных обязанностей, прибыл на вызов в частный дом на улице Степана Разина села Покровка Острогожского района. Заявительница сообщила о конфликте с бывшим супругом. При этом мужчина был пьян и вел себя агрессивно, пытаясь ударить женщину. Полицейский встал на его пути, закрывая потерпевшую. В ответ на это мужчина взял кухонный нож и порезал им верхнюю одежду участкового.

Дебошира остановили прибывшие на место полицейские. Подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.

- Следователем СК проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, сотрудник полиции признан потерпевшим, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в СУСКе.