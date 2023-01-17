Большинство воронежких водоемов остаются загрязненными

Фото из архива Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В 2022 году специалисты оценили состояние водоемов Воронежской области по физико-химическим показателям, состоянию дна, берегов, водоохранных зон, изменений морфометрических особенностей, а также состоянию русла.

Объектами изучения стали Воронежское водохранилище, реки Дон, Воронеж, Криуша, Тихая Сосна, Ворона, Икорец, Потудань, Б.Эртиль, Сухая Россошь и Усмань.

Исследования показали, что качество воды Воронежского водохранилища за период наблюдений остается стабильным, а влияние источников сброса загрязняющих веществ сохраняется.

В реке Дон также постоянный физико-химический состав. Не изменилось по сравнению с 2021 годом и качество воды в реке Усмань, оно оценивается в пределах 3 класса (загрязненная).

А вот качество воды в некоторых створах рек Икорец, Сухая Россошь, Ворона, Потудань, Тихая Сосна улучшилось с 3 класса (загрязненная) до второго (слабо-загрязненная).

Мониторинг реки Осередь изменений береговой линии не выявил. На всем протяжении реки происходит накопление донных илистых отложений, которые образуются при отмирании огромной массы влаголюбивой растительности, нередко полностью занимающей русло реки. Состояние водоохранных зон оценивается как удовлетворительное.

Улучшилось состояние реки Дон в границах города Павловск, где на левом берегу провели укрепительные работы.