В Воронеже умерла ветеран ВГУ с 50-летним опытом работы

Бэлу Листенгартен похоронят на Коминтерновском кладбище. Фото: с сайта ВГУ.

Умерла ветеран ВГУ, старший преподаватель кафедры немецкой филологии Бэла Листенгартен, 50 лет работавшая на юридическом факультете. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежского государственного университета.

Бэле Деомидовне было 87 лет. Коллеги отзываются о ней как о знающем и строгом педагоге. Она стремилась не просто учить студентов, но и сформировать их гражданскую позицию. Бэлу Деомидовну отличали подлинная интеллигентность, высокая эрудированность, деликатность в общении с коллегами и студентами.

- Кафедра немецкой филологии бережно сохранит память о коллеге, посвятившей жизнь своей профессии. Выражаем соболезнования родным и близким покойной, - говорится в некрологе ВГУ.

Прощание с Бэлой Листенгартен состоится в 13.00 в ритуальном зале БСМП (проспект Патриотов, 23). Автобус от главного корпуса ВГУ отправляется в 12.30. Похороны на Коминтерновском кладбище в 14.00.