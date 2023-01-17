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НовостиОбщество17 января 2023 15:06

В Воронеже перед Крещением чистят от снега и льда нагорные лестницы

Работы по заданию управ проводят работники комбинатов благоустройства
Ирина КАЗАНИНА
Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

Фото: Предоставлено

В преддверии празднования Крещения по поручению мэра в Воронеже особое внимание уделяют состоянию нагорных лестниц, многие из которых ведут к водохранилищу, храмам и купелям. Очисткой спусков по заданию управ занимаются сотрудники районных комбинатов благоустройства.

Например, в Ленинском районе насчитывается 25 нагорных лестниц, общая площадь их составляет порядка 2,5 тысяч квадратных метров. На одном только спуске «Севастьяновский съезд» 246 ступеней! Эта лестница соединяет два знаковых сооружения Ильинский храм и Митрофаньевский Храм на источнике, где многие горожане в крещенскую ночь будут совершать омовения.