Воронежец прописал у себя в однокомнатной квартире 37 иностранцев

Участковые раскрыли масштабную фиктивную прописку иностранцев в однокомнатной квартире на улице Пеше-Стрелецкой. 38-летний хозяин жилья прописал у себя аж 37 человек из ближнего зарубежья. За что получал деньги. Естественно, иностранцы в квартире не появлялись. Впрочем, если бы они собрались там все, то им пришлось бы сидеть друг на друге.

- В отделе полиции мужчина признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Махинатору грозит до трех лет лишения свободы. Его вину усугубляет то, что он уже не первый раз попадается на такого рода преступлении. До суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде, - рассказали в региональном ГУ МВД.