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НовостиПроисшествия17 января 2023 13:42

Житель воронежского райцентра угнал "Волгу" из гаража

И ехал на ней, пока не закончился бензин
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

35-летний житель Россоши в свое отсутствие обнаружил пропажу автомобиля ГАЗ-3110 из гаража н улице Крупской. О краже ему сообщила соседка молодого человека, которую он попросил присматривать за домом. Ущерб составил 170 тысяч рублей.

По заявлению потерпевшего полицейские приступили к поискам пропавшего имущества. Машину нашли на железнодорожном переезде в черте города Россоши, бензобак автомобиля был пуст.

Подозрение в угоне пало на 27-летнего местного жителя, которого задержали на одной из улиц райцентра. Выяснилось, что ранее судимый злоумышленник проник в гараж, вскрыв замок. Внутри он нашел ключи от ворот, открыл их и уехал из гаража на «Волге».

- Когда в автомашине закончилось топливо, злоумышленник бросил авто и пешком отправился к знакомым, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «кража». Наказание о ней предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Подозреваемого отпусти под подписку о невыезде и надлежащем поведении.