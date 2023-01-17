В Воронеже начали прием заявок на премию "Добронежец-2023"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В столице Черноземья начали принимать заявки на присуждение премии «Добронежец-2023». Награду общественно-государственного признания присуждают ежегодно воронежцам и организациям, которые вносят позитивный вклад в социальную жизнь региона.

Участниками конкурса могут стать коммерческие и некоммерческие организации Воронежской области, СМИ, представители местных сообществ, а также активные жители региона.

Заявки принимают до 16 февраля.

К 25 февраля оргкомитет определит номинантов. С 26 февраля по 26 марта они представят свои проекты.– публичная презентация проектов, определение лауреатов;

В апреле-мае определят финалистов и победителей и проведут церемонию награждения.